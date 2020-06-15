تعرف على أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنكبن، مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه أمس، بينما استقر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي كريدي أجريكول، والبركة إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، التعمير والإسكان، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.