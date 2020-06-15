تجديد تعيين أحمد جلال نائبًا لرئيس بنك تنمية الصادرات لمدة 3 سنوات
10:37 ص الإثنين 15 يونيو 2020
كتبت-دينا خالد:
قال البنك المصري لتنمية الصادرات، في بيان للبورصة اليوم الأحد، إن مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارًا بتجديد تعيين أحمد جلال، نائبا لرئيس مجلس إدارة البنك.
وأرسل البنك صورة من قرار رئيس مجلس الوزراء والذي تضمن تعيين جلال لمدة 3 سنوات اعتبارا من 17 أغسطس المقبل.
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