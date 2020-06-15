تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 24 و27 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و 270 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 40 و46 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 60 و66 جنيها، بحسب بيانات سوق العبور.

وبلغ سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وفقا لبيانات الموقع.