انخفاض أسعار الأرز بالأسواق بسبب زيادة المعروض

كتبت- دينا خالد:

شهدت أسعار الأرز تراجعًا كبيرًا في الأسواق خلال الفترة الماضية، نتيجة وفرة في المعروض بالأسواق مع تراجع الطلب، بحسب ما قاله مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، لمصراوي.

وهبط سعر طن الأرز الشعير من 4500 جنيه في مارس الماضي، إلى 4 آلاف جنيه.

وأضاف النجاري، أن أسعار الأرز تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، نتيجة زيادة المساحة المنزرعة للأرز هذا العام مما أدى إلى وفرة من المعروض تفوق الاحتياج بالأسواق.

ويتراوح سعر طن الأرز عريض الحبة من المضارب بين 6200 جنيه و7 آلاف جنيه، مقابل 6800 و7300 جنيه في نهاية أبريل الماضي.

ويتراوح سعر كيلو الأرز بالأسواق بين 8 جنيهات و14 جنيها للكيلو، باختلاف الأنواع والشركات، بحسب النجاري.

وأشار النجاري، إلى أن أسعار الأرز انخفضت خلال الموسم الجاري بنسبة 15% مقارنة بأسعار الموسم الماضي.

ولفت النجاري، إلى أن هناك مساحات كبيرة من الأرز تم زراعتها الموسم الجاري، وأخذت من نصيب الذرة والقطن، مما شجع التجار على عرض الأرز للبيع وعدم تخزينه للموسم المقبل مما ساهم في انخفاض أسعاره.

وكان مجلس الوزراء، قال في بيان له، "أنه لا صحة لزيادة أسعار الأرز بالأسواق الفترة القادمة لقلة المعروض"، مُوضحًا استقرار أسعار الأرز في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 7 إلى 9 جنيهات، مع توافر مخزون استراتيجي منه.