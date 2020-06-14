أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في بنكين بنهاية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه الخميس الماضي، بينما تراجع في بنكين، فيما استقر في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.22 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي التعمير والإسكان، مصرف أبو ظبي إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر عند 16.11 جنيه للشراء، و16.21 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك القاهرة، والعربي الإفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي إلى 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، والبركة عند 16.14 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.