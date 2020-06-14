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تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأحد

01:09 م الأحد 14 يونيو 2020
تعرف على أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأحد

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 778 جنيها، وهو نفس مستواه أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 667 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 889 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6224 جنيهًا.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب غرفة القاهرة التجارية جرام الذهب

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