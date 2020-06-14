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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

10:20 ص الأحد 14 يونيو 2020
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

سوق أسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الجمبري، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر عدد من أصناف المأكولات البحرية والأسماك.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 200 جنيه و280 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 24 و28 جينها، وسعر كيلو السمك البوري بين 42 و48 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

أسعار المأكولات البحرية أسعار الأسماك

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