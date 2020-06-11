دفعت التضخم للانخفاض.. لماذا تراجعت أسعار الخضروات الشهر الماضي؟

كتبت- شيرين صلاح:

ساهم تراجع أسعار الخضروات في الأسواق في انخفاض التضخم خلال شهر مايو الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ووفقا لبيانات الجهاز، فإن مجموعة الخضروات سجلت انخفاضا نسبته 4.2%، بسبب تراجع مجموعة الخضروات ذات الأوراق بنسبة 9.4% ومجموعة الخضروات الدائمة بنسبة 8.7%.

وتراجع معدل التضخم السنوي، في مايو الماضي، إلى مستوى 5%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 5.9% في أبريل، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجاري، لمصراوي، إن زيادة المعروض من العروة الصيفية في جميع أصناف الخضروات أدى تراجع عدد من أصناف الخضروات خلال الشهر الماضي.

وأضاف النجيب، أن دخول العروة الصيفية يكثر المعروض من الخضروات ويؤدي إلى انخفاض الأسعار بالأسواق، مشيرا إلى أن تراجع أسعار الخضروات خلال مايو أدى إلى انخفاض التضخم في الشهر ذاته.

ووفقا لما قاله النجيب، فإن أسعار الفلفل الألوان تراجعت إلى 5 و8 جنيهات مقابل 25 جنيها، كما تراجع سعر كيلو البامية إلى 10 جنيهات مقابل 30 جنيها بسوق الجملة.

كما تراجع سعر كيلو الكوسة إلى 4 و6 جنيهات مقابل 10 جنيهات و12 جنيها، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 3.5 جنيه و5 جنيهات مقابل 6 و7 جنيهات، بسوق الجملة.

وقال النجيب، إن باقي أسعار الخضروات تشهد استقرارا مثل البطاطس والطماطم والبصل مع وفرة المعروض منها بالأسواق.