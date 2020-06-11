أسعار الدولار ترتفع عالميا وسط قلق بشأن توقعات الاقتصاد الأمريكي

القاهرة- وكالات:

صعد الدولار العالمي مقابل عملات عالية المخاطر، كما سجل الين الذي يُعد ملاذا آمنا أعلى مستوى في شهر، اليوم الخميس مع شعور المستثمرين بقلق بالغ حيال توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي القاتمة للاقتصاد، بحسب وكالة رويترز.

وأدت تلك التحركات لأن يعوض الدولار خسائره الأولية بعد إعلان موقف المركزي الامريكي من السياسة النقدية، إذ توقع أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات، وهو ما لقي ترحيبا كمؤشر على دعمه المستمر لأسعار الأصول.

وتراجع الدولار الأسترالي عن أعلى مستوى في 11 شهرا، وهبط واحدا بالمئة مسجلا 0.6923 دولار أمريكي مع بيع المستثمرين العملة لجني الأرباح.

وكان الدولار الأسترالي قد شهد موجة صعود دفعته للارتفاع 3.8% منذ بداية يونيو الجاري.

كما تخلى الدولار النيوزيلندي عن أعلى مستوى سجله في أربعة أشهر ونصف الشهر، وهبط 0.7% إلى 0.6488 دولار أمريكي.

وارتفع الين قليلا مسجلا 106.90 وهو أعلى مستوى منذ منتصف مايو الماضي.

ويتوقع صانعو السياسات في المركزي الأمريكي انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 6.5% هذا العام ومعدل بطالة عند 9.3% في نهاية السنة.

وقال جيروم باول رئيس المركزي الأمريكي، "إن الطريق طويل.. نحن حتى لا نفكر في بحث رفع أسعار الفائدة".

وكان ذلك كفيلا بأن يُذكر بعمق المشكلات الاقتصادية العالمية ويقلص الحماس الذي استمر لأسبوعين في الأسواق المالية ويبعد المستثمرين عن الإقبال على الأسهم والعملات العالية المخاطر ويعيدهم لشراء السندات والدولار.

وتراجع الجنيه الاسترليني 0.6% إلى 1.2666 دولار كما شهد الوون الكوري الجنوبي المنكشف على الصادرات خسائر بلغت 0.5%، وتراجعت الكرونة النرويجية، الشديدة التأثر بسوق النفط، أيضا بنسبة 1%.

ومقابل سلة من العملات، محا الدولار خسائر تكبدها الثلاثاء الماضي وسجل 96.437

وبعد أن بلغ اليورو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال الليل، فقد قاوم الضغوط بأفضل صورة بين العملات الكبرى وتراجع بنسبة 0.4% فقط مما يترك الاحتمال مفتوحا أمام المزيد من الهبوط.

وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة في أحدث تعاملات عند 1.1333 دولار.