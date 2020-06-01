البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 10230 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.77%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.61%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.09% بنهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 10220 نقاط.