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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الاثنين

10:34 ص الإثنين 01 يونيو 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.1% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 10230 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.77%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.61%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.09% بنهاية تعاملات أمس الأحد إلى مستوى 10220 نقاط.

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