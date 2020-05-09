مصدر حكومي: رفع الحجز الضريبي عن 126 ألف ممول حال سداد 1% من أصل المبلغ

كتبت- منال المصري:

قال مصدر حكومي في اللجنة الوزارية الاقتصادية لمصراوي، إنه سيتم رفع الحجز الضريبي عن 126 ألف من الشركات والأفراد والمنشآت فورًا في حال سداد 1٪؜ فقط من المبلغ المطلوب منهم.

وكانت وزارة المالية قد أطلقت مبادرة لرفع الحجز الضريبي عن الممولين في حال سداد 1% فقط من المبلغ المطلوب.

وبحسب المصدر فإن المجموعة الوزارية الاقتصادية بحثت، إعفاء الممولين تماما من جميع غرامات التأخير السابقة والفوائد ذات المبالغ الضخمة حيث تبلغ قيمة المبالغ المحجوز عليها 65 مليار جنيه.

وبحسب بيان من مجلس الوزراء أمس فإن اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية تطرق إلى توجيهات رئيس الجمهورية بقيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك بالتفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، وذلك للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.