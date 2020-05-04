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شعبة الملابس: إجراءات احترازية تجنبا لزحام الزبائن لشراء ملابس العيد

04:16 م الإثنين 04 مايو 2020
شعبة الملابس: إجراءات احترازية تجنبا لزحام الزبائن لشراء ملابس العيد

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

قال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن محلات الملابس ستتبع إجراءات احترازية معينة للحد من التزاحم بالمحلات عند نزول الزبائن لشراء الملابس عيد الفطر.

وتابع زنانيري، أن هذه الإجراءات متمثلة في التباعد بين الزبائن أثناء اختيار الملابس قبل الشراء، بالإضافة إلى السماح بدخول عدد معين وانتظار الباقي بخارج المحل حتى لا يحدث زحام، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن الإقبال على الشراء الملابس بالمحلات حاليا شبه منعدم، نظرا لاهتمام المواطنين بشراء السلع الغذائية فقط.

ويأمل التجار أن تنشط حركة المبيعات في الأسبوع الأخير بشهر رمضان وقبل العيد، باعتباره موسم للمحلات كل عام وتعويضا لخسائرهم خلال موسم الشتاء الماضي.

وقال زنانيري، في وقت سابق لمصراوي، إن حظر كورونا أدى إلى خسائر لتجار الملابس خلال موسم الشتاء الماضي، حيث باع التجار 50% فقط من حجم بضاعة الموسم.

شعبة الملابس ملابس العيد عيد الفطر فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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