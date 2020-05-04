أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

إغلاق تطبيق "أوبر إيتس" في مصر 18 مايو والشركة تبحث مصير الموظفين

02:41 م الإثنين 04 مايو 2020
إغلاق تطبيق "أوبر إيتس" في مصر 18 مايو والشركة تبحث مصير الموظفين

أوبر إيتس

كتب- علاء حجاج:

قررت شركة أوبر وقف خدمات تطبيق "أوبر إيتس" لتوصيل الطعام في مصر، اعتبارا من 18 مايو الجاري، وفقا لما ذكره متحدث باسم الشركة، لمصراوي.

ومصر من بين 8 دول قررت أوبر وقف خدمات "أوبر ايتس" بها، شملت أيضا الإمارات والسعودية، ورومانيا وهندوراس وأوكرانيا والتشيك وأرجواي.

وقالت أوبر إن هذا القرار تم اتخاذه "استناداً على فحص دقيق لمقاييس الأعمال في السوق التنافسي لخدمات توصيل الطعام".

وأضافت: "هذا القرار يسمح لنا بإعادة توجيه الموارد إلى أسواق أخرى في أوروبا وحول العالم، حيث تنمو أوبر إيتس بسرعة كبيرة".

وقالت الشركة إن "من أهم أولوياتنا الآن الحد من الأثر الناجم عن هذا القرار على الموظفين الأعزاء والمطاعم المشاركة في الخدمة وشركاء التوصيل وعملائنا الكرام الذين يدعموننا باستمرار".

وكانت أوبر أيتس أعلنت عن دخولها السوق المصري في مايو 2018، لتقديم خدمات توصيل الطعام.

وقالت الشركة إنها ملتزمة بمواصلة الاستثمار والنمو في منصة أوبر للتنقل في مصر والسعودية والشرق الأوسط، وإنها ستواصل إطلاق منتجات وخدمات جديدة مثل دعم تنقل القطاع الطبي، للمساعدة في دعم هذه المجتمعات خلال هذا الوقت العصيب.

تطبيق أوبر إيتس اغلاق تطبيق أوبر إيتس

الخبر التالى:

تراجع صادرات مصر من السلع الغذائية 6% بالربع الأول من العام بسبب كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6465

    عدد المصابين

  • 1562

    عدد المتعافين

  • 429

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3476021

    عدد المصابين

  • 1112220

    عدد المتعافين

  • 245531

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إضافة "KG3".. ننشر خطة تطوير التعليم قبل الجامعي