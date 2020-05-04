إغلاق تطبيق "أوبر إيتس" في مصر 18 مايو والشركة تبحث مصير الموظفين

كتب- علاء حجاج:

قررت شركة أوبر وقف خدمات تطبيق "أوبر إيتس" لتوصيل الطعام في مصر، اعتبارا من 18 مايو الجاري، وفقا لما ذكره متحدث باسم الشركة، لمصراوي.

ومصر من بين 8 دول قررت أوبر وقف خدمات "أوبر ايتس" بها، شملت أيضا الإمارات والسعودية، ورومانيا وهندوراس وأوكرانيا والتشيك وأرجواي.

وقالت أوبر إن هذا القرار تم اتخاذه "استناداً على فحص دقيق لمقاييس الأعمال في السوق التنافسي لخدمات توصيل الطعام".

وأضافت: "هذا القرار يسمح لنا بإعادة توجيه الموارد إلى أسواق أخرى في أوروبا وحول العالم، حيث تنمو أوبر إيتس بسرعة كبيرة".

وقالت الشركة إن "من أهم أولوياتنا الآن الحد من الأثر الناجم عن هذا القرار على الموظفين الأعزاء والمطاعم المشاركة في الخدمة وشركاء التوصيل وعملائنا الكرام الذين يدعموننا باستمرار".

وكانت أوبر أيتس أعلنت عن دخولها السوق المصري في مايو 2018، لتقديم خدمات توصيل الطعام.

وقالت الشركة إنها ملتزمة بمواصلة الاستثمار والنمو في منصة أوبر للتنقل في مصر والسعودية والشرق الأوسط، وإنها ستواصل إطلاق منتجات وخدمات جديدة مثل دعم تنقل القطاع الطبي، للمساعدة في دعم هذه المجتمعات خلال هذا الوقت العصيب.