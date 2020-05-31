أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

سعر الدولار والنمو.. كيف ترى "فيتش" مستقبل الاقتصاد المصري بعد 10 سنوات؟

03:39 م الأحد 31 مايو 2020
سعر الدولار والنمو.. كيف ترى "فيتش" مستقبل الاقتصاد المصري بعد 10 سنوات؟

أسعار الدولار

كتبت- ياسمين سليم:

"تتمتع مصر بالعديد من المميزات التي تجعل قصة نموها الاقتصادي على المدى الطويل جاذبة"، هكذا ترى شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اقتصاد مصر بعد 10 سنوات من الآن.

وعددت فيتش في تقرير حديث لها، تضمن توقعاتها للاقتصاد المصري خلال العشر سنوات المقبلة، مميزات مصر بأن لها استراتيجية ووضع ثقافي حول العالم ونمو سكاني كبير وقطاع مالي وخاص غير نامي لديه فرصة للتوسع.

ويقول التقرير إن "مصر ستشهد معدلات نمو اقتصادية قوية إلى حد ما في العقد المقبل، باستثناء العامين المقبلين بسبب تأثير النشاط الاقتصادي بأزمة فيروس كورونا".

وبحسب التقرير فإن هذا النمو سيكون مدفوعًا بالإصلاحات الهيكيلة التي تنفذها مصر والمميزات الكامنة في الاقتصاد المصري منها عدد السكان الكبير والمتزايد وموارد الطاقة الهائلة- التي تضم الغاز والبترول- وموقعها الجغرافي الاستراتيجي.

وعلى المدى المتوسط ستكون الاستثمارات في مجال الطاقة ومشروعات الحكومة هي المفتاح الرئيسي الدافع للنمو الاقتصادي، وفقًا لفيتش.

وتتوقع فيتش أن على المدى الطويل تلعب استثمارات القطاع الخاص في مجالات غير الطاقة، دور المهيمن.

وبحسب توقعات فيتش سيبلغ نمو الناتج المحلي الحقيقي للاقتصاد المصري 3.9% في العام 2029 مقارنة بالفترة من 2010 إلى 2019 والتي بلغت 3.6%.

وتتوقع فيتش أن يستقر متوسط معدل التضخم خلال السنوات المالية العشر المقبلة، ليكون في العام المالي 2019- 2020 بنسبة 5% وهي نفس النسبة في العام المالي 2028- 2029.

وتشير توقعات فيتش إلى أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار سيبلغ متوسطه في العام المالي الجاري 15.70 جنيه للدولار الواحد، وسيرتفع طوال السنوات العشر المقبلة ليسجل 16.40 جنيه كمتوسط في العام المالي 2028- 2029.

وتقول فيتش إن معدل النمو من المرجح أن يتراجع على المدى الطويل، نتيجة عدة معوقات منها عدم وجود مساحة كبيرة للقطاع الخاص وانخفاض عدد الإندماجات في مصر وأخذها وقتًا طويلًا.

ولا تزال الفرصة أمام بيئة الأعمال للتطور، وهناك الحاجة لمزيد من الإصلاحات لكي تجلب الاستثمارات والعمليات التجارية ولدعم سوق العمل، بحسب فيتش.

وكانت فيتش توقعت أن ينمو الاقتصاد المصري بقوة خلال الخمس سنوات المقبلة.

وقالت في تقرير إن الاقتصاد المصري سيبقى قويًا على المدى المتوسط، بفضل الاستثمارات القوية وتعافي بيئة الاستهلاك.

أسعار الدولار الاقتصاد المصري شركة الأبحاث الدولية فيتش سوليوشنز

الخبر التالى:

الدولار يعود للصعود من جديد في أول أيام التعاملات بعد إجازة العيد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 23449

    عدد المصابين

  • 5693

    عدد المتعافين

  • 913

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن أقل 3 محافظات في عدد الإصابات بكورونا