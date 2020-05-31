البورصة تصعد ببداية أول تعاملات بعد إجازة عيد الفطر

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت البورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد، في أولى جلساتها بعد العودة من إجازة طويلة استمرت 9 أيام تخللتها عطلة عيد الفطر المبارك.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.83% مع بداية التعاملات إلى مستوى 10194 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.84%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.99%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.94% بنهاية تعاملات الخميس قبل الماضي إلى مستوى 10110 نقاط، وهي آخر جلسة قبل إجازة عيد الفطر.