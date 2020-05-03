أغنى رجل في العالم يخسر 10.5 مليار دولار في 24 ساعة

كتب- مصطفى عيد:

فقد رجل الأعمال الأمريكي جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، ومؤسس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية، نحو 10.5 مليار دولار من ثروته خلال تعاملات يوم الجمعة، لتتراجع ثروته إلى 139 مليار دولار، بحسب قائمة بلومبرج للمليارديرات.

وتراجعت بهذه الخسارة مكاسب بيزوس منذ أول العام إلى 23.7 مليار دولار، وفقا لبلومبرج.

ويأتي ذلك بعد تراجع كبير في سهم شركة أمازون بنسبة 7.59% خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليغلق السهم على سعر 2286.04 دولار.

وجاء هبوط السهم بعد أن حققت الشركة تراجعا في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري والتي وصلت إلى 2.5 مليار دولار أو 5.01 دولار للسهم مقابل 3.56 مليار دولار أو 7.09 دولار للسهم خلال نفس الفترة من 2019.

ويأتي هذا التراجع رغم زيادة إيرادات الشركة إلى 75.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 59.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

كما توقعت الشركة أنها قد تحقق خسائر تشغيلية تصل إلى 1.5 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وكان المحللون يتوقعون تحقيق الشركة أكثر من 4 مليارات دولار كأرباح للتشغيل في الربع الثاني، ولكن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي للشركة يتوقع إنفاق هذا المبلغ أو ربما أكثر.

وأشارت الشركة إلى أن القفزة في النفقات سوف تأتي من إنفاق مئات الملايين من الدولارات لتطوير قدرات الاختبار لجميع موظفيها لفيروس كورونا المستجد، بدءا من عمال الخطوط الأمامية، وأيضا معدات الحماية الشخصية لمئات الآلاف من موظفي الشركة، والتنظيف المركز لمرافقها، وأجور أعلى لفِرَق الساعة.

وقال بيزوس في بيان يوم الخميس،: "إذا كنت صاحب حصة في أمازون فربما ترغب في شغل مقعد، لأننا نفكر في القليل".

وأضاف بيزوس: "في الظروف العادية، في الربع الثاني القادم، نتوقع تحقيق ربح تشغيلي يصل إلى 4 مليارات دولار أو أكثر. لكن هذه ليست ظروفا طبيعية. وبدلا من ذلك نتوقع أن ننفق 4 مليارات دولار وربما أكثر قليلا على النفقات المتعلقة بفيروس كورونا، لتوصيل المنتجات إلى العملاء والحفاظ على سلامة الموظفين".

ووفقا لبيانات قائمة بلومبرج، خسرت ماكينزي بيزوس طليقة رجل الأعمال الأمريكي نحو 3.66 مليار دولار من ثروتها خلال تعاملات الجمعة لتصل إلى 45.3 مليار دولار، وذلك بسبب تراجع أسهم أمازون.

وكان جيف بيزوس أعطى جزءا من ثروته لماكينزي في اتفاق طلاق تم خلال العام الماضي، لتحتل حاليا المركز الـ 18 بين أغنياء العالم.