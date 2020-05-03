خسائر فادحة للبورصة السعودية.. والمؤشر الرئيسي يهبط 7.4%

كتبت- ياسمين سليم:

تكبدت البورصة السعودية خسائر فادحة خلال جلسة اليوم الأحد، بعدما غيرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها للمملكة إلى سلبية.

وهوى مؤشر البورصة السعودية "تداول" بنسبة 7.4% بنهاية تعاملات اليوم إلى 6585 نقطة.

وتراجعت أسهم 194 شركة من إجمالي 200 شركة، وسجل سهم شركة واحدة فقط ارتفاعًا خلال جلسة التداول اليوم.

وثبتت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تصنيف المملكة العربية السعودية A1، بينما عدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، نتيجة للصدمات الخارجية وتذبذبات أسعار النفط على أثر جائحة فيروس كورونا المستجد، خلال تقرير نشر أمس.

ويأتي تراجع البورصة السعودية في الوقت الذي قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن أثر جائحة كورونا على المالية العامة السعودية سيبدأ في الظهور اعتبارا من الربع الثاني مضيفا أن المالية السعودية لا تزال بحاجة إلى ضبط أكبر لمواجهة التحديات.

وأضاف الوزير لتلفزيون العربية أن الحكومة تدرس إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق وسط إجراءات أخرى مطلوبة لمواجهة الأزمة.

وبحسب الجدعان فإن السعودية ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا مضيفا أن "جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا".

وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام في حين ستقلص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا على الأرجح من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية.

وهوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت المملكة عجزا قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.