وزيرة الصناعة تقرر إعادة تشكيل مجلس السلك التجاري

كتبت – شيماء حفظي:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل مجلس السلك التجارى برئاسة الوزير مفوض تجارى أحمد مغاوري رئيس قطاع التمثيل التجاري، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وبحسب البيان، يتضمن المجلس عضوية كل من الوزراء المفوضين التجاريين أحمد حسنى وحازم حسنين ومحمد السيد وياسر محمد وسيد فؤاد وعبد العزيز نجيب وأحمد زكى وطارق فاروق ولمياء فخرى وسليمان خليل .

وقالت الوزارة، إن هذا القرار يأتي في إطار خطة الإصلاح الشاملة التى تتبناها الوزيرة لتطوير وتفعيل دور جهاز التمثيل التجارى باعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر فى مختلف أنحاء العالم.

وتستهدف الوزارة تعظيم الإستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج فى فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج الوطنى بما يسهم فى زيادة معدلات التصدير وكذا جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية للإستثمار فى السوق المصرى .