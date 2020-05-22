الدولار يرتفع 11 قرشا في أسبوع بعد استقراره لمدة شهرين

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لأول مرة بعدما استقر لمدة 8 أسابيع متتالية، كما زاد الإسترليني واليورو والدينار الكويتي.

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 11 قرشا ليسجل أمس الخميس 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وارتفع اليورو أمام الجنيه، ليسجل أمس الخميس 17.19 جنيه للشراء و17.41 جنيه للبيع مقابل 16.90 جنيه للشراء و17.08 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس الخميس 19.21 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وارتفع سعر الدينار الكويتي، ليسجل أمس الخميس 49.91 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع مقابل 49.47 جنيه للشراء و51.08 جنيه.

وزاد سعر الريال السعودي 3 قروش ليسجل 4.13 جنيه للشراء واستقر عند 4.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وزاد الريال القطري 3 قروش ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.