أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة رامز جلال الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الدولار يرتفع 11 قرشا في أسبوع بعد استقراره لمدة شهرين

05:47 م الجمعة 22 مايو 2020
الدولار يرتفع 11 قرشا في أسبوع بعد استقراره لمدة شهرين

الدولار

كتبت- شيماء حفظي:

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لأول مرة بعدما استقر لمدة 8 أسابيع متتالية، كما زاد الإسترليني واليورو والدينار الكويتي.

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 11 قرشا ليسجل أمس الخميس 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع مقابل 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وارتفع اليورو أمام الجنيه، ليسجل أمس الخميس 17.19 جنيه للشراء و17.41 جنيه للبيع مقابل 16.90 جنيه للشراء و17.08 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي.

وزاد سعر الجنيه الإسترليني ليسجل أمس الخميس 19.21 جنيه للشراء و19.45 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء و19.32 جنيه للبيع الخميس الماضي.

وارتفع سعر الدينار الكويتي، ليسجل أمس الخميس 49.91 جنيه للشراء و51.44 جنيه للبيع مقابل 49.47 جنيه للشراء و51.08 جنيه.

وزاد سعر الريال السعودي 3 قروش ليسجل 4.13 جنيه للشراء واستقر عند 4.23 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي عند 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وزاد الريال القطري 3 قروش ليسجل 4.15 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

الدولار سعر الدولا البنك الأهلي المصري سعر الدينار الكويتي

الخبر التالى:

الاتصالات: إطلاق مبادرة "شغلك من بيتك" لتنمية مهارات العمل عن بعد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 15003

    عدد المصابين

  • 4217

    عدد المتعافين

  • 696

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5128492

    عدد المصابين

  • 1966135

    عدد المتعافين

  • 333489

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:البحوث الفلكية يكشف موعد أول أيام عيد الفطر