وزير قطاع الأعمال يتفقد اللمسات النهائية لمشروع إضاءة ميدان التحرير

المصرية للاتصالات تنشر منافذ لها بالميادين العامة للحد من الزحام في

كتبت – شيماء حفظي:

تفقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مساء أمس الأربعاء، اللمسات النهائية من تنفيذ مشروع إضاءة ميدان التحرير الذي تنفذه شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، ضمن مشروع تطوير الميدان الذي تتعاون في تنفيذه عدد من الجهات الحكومية.

وتابع الوزير، خلال جولته التفقدية، تنفيذ بعض الملاحظات التي أبداها رئيس مجلس الوزراء والوزير خلال تفقد الأعمال النهائية لمشروع تطوير ميدان التحرير يوم الأحد الماضي.

ويأتي المشروع في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القاهرة الخديوية، وتوجيه السيد رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير وإحياء ميدان التحرير، الذي يعد أشهر الميادين في مصر ليظهر في أبهى صورة ليكون مزارا ضمن المزارات الأثرية والسياحية.

وقامت الشركة – وفق تكليف من مجلس الوزراء – بأعمال مشروع الإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصري بالتحرير والحديقة الملحقة به والخاصة بالعرض المتحفي المفتوح وإضاءة العمارات المطلة على الميدان والمسلة والنافورة والموقع العام شاملاً التصميمات وتمديد الشبكات واللوحات الكهربائية وتوريد وتركيب أحدث وحدات الإضاءة.

وبلغت تكلفة مشروع إضاءة الميدان بالكامل الذي تم على ثلاثة مراحل حوالي 60 مليون جنيه، تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، واستغرق العمل بالمشروع حوالي 3 أشهر .