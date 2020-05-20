مباحثات لاستكمال الكيان الرسمي لمنتدى غاز شرق المتوسط

كتب- مصطفى عيد:

بحثت مجموعة العمل رفيعة المستوى لدول منتدى غاز شرق المتوسط، ترتيبات عقد الاجتماع الوزاري الرابع خلال شهر يونيو المقبل، وإجراءات استكمال الكيان الرسمي للمنتدى، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء.

وأشارت مجموعة العمل أن إجراءات استكمال كيان المنتدى ستكون من خلال مناقشة أسلوب التوقيع النهائي على الميثاق الذي سبق توقيعه بالأحرف الأولى في يناير الماضي بالقاهرة واستوفى الموافقات اللازمة من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن أعضاء المنتدى من الدول أعضاء الاتحاد.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لمجموعة العمل رفيعة المستوى لدول المنتدى، برئاسة ممثل مصر ورئيس المجموعة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس التزاما بالتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء انعقاد هذا الاجتماع تلبية لدعوة رئيس مجموعة العمل لممثلي الدول الأعضاء لعقد اجتماعهم السادس والذي شهد مشاركة ممثلو الأعضاء المؤسسين للمنتدى وهم بالإضافة إلى مصر كل من قبرص، واليونان، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، وإسرائيل، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.

وناقشت مجموعة العمل خلال الاجتماع أيضا إجراءات قبول أعضاء جدد باللجنة الاستشارية لصناعة الغاز في ظل الطلبات التي يتلقاها المنتدى من العديد من أطراف الصناعة بالمنطقة.

وتناول الاجتماع أوجه التعاون والأنشطة الفنية والاقتصادية والتنظيمية للصناعة طبقا لخطة العمل التي وضعتها اللجنة الاستشارية لصناعة الغاز من خلال لجانها الفرعية التي تضم أطراف الصناعة من شركات وطنية وعالمية ومؤسسات تمويل.

وأقرت مجموعة العمل رفيعة المستوى تلك الخطة التي عرضتها اللجنة الاستشارية خلال اجتماعها في 13 مايو الجاري، والتي اشتملت على الخطط المجمعة للجان الفرعية كما بلورتها تلك اللجان من خلال مناقشاتها الداخلية التي دارت منذ يناير 2020.

وأثنت مجموعة العمل رفيعة المستوى على الخطة وجهود أعضاء اللجنة وحماسهم في إعدادها، ووعدت بتوفير كافة سبل الدعم لتنفيذها بالتنسيق بين الدول الأعضاء على المستوى الحكومي وأطراف الصناعة.

واستعرض الاجتماع أيضا أنشطة المنتدى منذ إطلاقه، كما ناقش الخطوات القادمة على طريق تنفيذ أهدافه من صياغة رؤية مشتركة لمستقبل صناعة الغاز الطبيعي بالمنطقة وتطوير سوق الغاز الطبيعي للاستفادة المُثلى بإمكانات المنطقة من احتياطيات وبنية أساسية.

واختتم الاجتماع أعماله بالاتفاق على عقد الاجتماع السابع لمجموعة العمل رفيعة المستوى لمنتدى غاز شرق المتوسط في النصف الثاني من2020، حيث أعرب ممثلو الدول المؤسسة للمنتدى عن تقديرهم للجهود المبذولة من رئاسة المنتدى لاستمرار مهامه رغم التحديات العالمية الحالية.

وبحسب البيان، يأتي الاجتماع في ظل ظروف عالمية غير مسبوقة والتحديات العالمية الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد وانعكاساتها على كافة الأنشطة الاقتصادية وعلى رأسها صناعة الغاز الطبيعي.