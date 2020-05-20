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أسعار الذهب العالمية ترتفع في ظل توقعات اقتصادية قاتمة

09:46 ص الأربعاء 20 مايو 2020
أسعار الذهب العالمية ترتفع في ظل توقعات اقتصادية قاتمة

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بفضل نمو الطلب على استثمارات الملاذ الآمن، مع اتضاح مدى الضرر الناجم عن فيروس كورونا في أعقاب بيانات قاتمة من اقتصادات رئيسية وتلاشي التفاؤل إزاء لقاح محتمل.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1746.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش. وارتفع في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1751.90 دولار، وفقًا لرويترز.

وقال جيجار تريفيدي، محلل أسواق السلع الأولية لدى أناند راثي للوساطة في الأسهم في مومباي، "موجة صعود ما يسمى ’لقاح الأمل‘ في الأسهم حل بها الضعف. الذهب يعود إلى المركز مع صدور بيانات اقتصادية ضعيفة... علاقات التجارة قد تتحول إلى الأسوأ في أي لحظة".

تبددت حالة التفاؤل التي أشاعتها بيانات مبكرة بشأن لقاح محتمل بعد أن أورد موقع إخباري طبي أنها غير كافية مما أدى لهبوط الأسهم الأمريكية واستقرار أسهم آسيا بعد موجة صعود هذا الأسبوع.

وتراجعت أنشطة بناء المنازل في الولايات المتحدة بأكبر وتيرة مسجلة في أبريل وهوت تراخيص البناء مما أثار المخاوف من أن تقود الجائحة إلى أكبر انكماش اقتصادي في الربع الثاني من العام منذ الكساد العظيم.

وفي اليابان، انهارت ثقة الشركات في مايو وسجلت أقل مستوى في عشر سنوات مع توقع الشركات لفترة طويلة من الضعف الاقتصادي، حسبما أظهره مسح تانكان رويترز.

وتترقب الأسواق الآن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي عُقد في 28 و29 أبريل ويصدر الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، فقد البلاديوم 0.9% ليسجل 2039.93 دولار للأوقية، في حين ارتفعت الفضة 0.8% إلى 17.53 دولار وزاد البلاتين 0.3% إلى 835.28 دولار للأوقية.

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