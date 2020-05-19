إجازة 5 أيام في البنوك بمناسبة عيد الفطر
كتبت- منال المصري:
قرر البنك المركزي تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس 28 مايو بمناسبة عيد الفطر، بحسب خطاب من المركزي للبنوك حصل مصراوي على نسخة منه.
وستعود البنوك للعمل اعتبارا من يوم الأحد 31 مايو.
يذكر أن الحكومة كانت قررت إن تكون اجازة عيد الفطر للعاملين في الدولة والقطاع الخاص 5 أيام أيضا طوال الأسبوع المقبل.
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