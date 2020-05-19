رواد الهندسة الحديثة تنفذ 60% من مشروع جامعة المعرفة الدولية

القاهرة - مصراوي:

أعلنت شركة رواد الهندسة الحديثة، في بيان اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من نحو 60% من مشروع جامعة المعرفة الدولية المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال المهندس محمد محلب رئيس مجلس الإدارة، إن الشركة بدأت في تنفيذ ما يقرب من ثلاثة أضعاف مراحل مشروع جامعة المعرفة الدولية بداية من 2020 بإجمالي مساحات 45 الف متر مسطح.

وأوضح هشام ابراهيم مدير مشروع جامعة المعرفة ان الشركة بدأت العمل بالموقع في 2019 وانهت تنفيذ المرحلة الأولي في سبتمبر الماضي بمساحة 15 الف متر مسطح ليصل إجمالي ما تم تنفيذه 60% من مشروع الجامعة والذي يشمل 31 مبنى.

وأضاف أنه يتم تطبق أعلى معاير السلامة المهنية والجودة في تنفيذ المشروعات للحفاظ على أطقم العمال والموظفين مع الحرص علي العمل بكامل الطاقات من خلال اقامة دوريات عمل عديدة للإسراع من وتيرة العمل بما يضمن تنفيذ مراحل المشروع في توقيتتها.

وأشار إبراهيم، إلى الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس وحماية العمال مع الالتزام بتطبيق الجودة لكل مراحل تنفيذ المشروعات.