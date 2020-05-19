تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر في سوق العبور اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 6 أصناف من الخضراوات والفاكهة بين 20 قرشا و جنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وفي المقابل ارتفعت أسعار البرتقال الصيفي والفراولة جنيها واحدا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لمجموعة من الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.8 و3.7 جنيه، 80 قرشا.

البطاطس بين 1.5 و2.7 جنيه، بتراجع 20 قرشا.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4.5 جنيهات.

الفاصوليا بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 1.75 و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.75 و4.5 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و4.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

البامية بين 15 و20 جنيها.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 5 و9 جنيهات.

الفراولة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.

البطيخ بين 12 جنيها و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 4 و9 جنيهات.

المشمش بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الليمون البلدي 3 جنيهات و11 جنيها، بتراجع جنيهين.