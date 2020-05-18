أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:32 ص الإثنين 18 مايو 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 10367 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.33%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.17%.

وكانت البورصة ارتفعت خلال تعاملات أمس الأحد، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.68% إلى مستوى 10357 نقطة.

البورصة المصرية مؤشر البورصة

الخبر التالى:

مصر للألومنيوم تؤجل فض مظاريف اختيار الاستشاري الهندسي شهرا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 12229

    عدد المصابين

  • 3172

    عدد المتعافين

  • 630

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4772646

    عدد المصابين

  • 1844162

    عدد المتعافين

  • 315187

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تحذير ومناشدة.. الدواء المصرية تصدر بيانا بشأن بيع كواشف كورونا على فيسبوك