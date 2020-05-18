البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 10367 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.33%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.17%.

وكانت البورصة ارتفعت خلال تعاملات أمس الأحد، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.68% إلى مستوى 10357 نقطة.