البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
10:32 ص الإثنين 18 مايو 2020
كتب- مصطفى عيد:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.09% مع بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى مستوى 10367 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.33%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.17%.
وكانت البورصة ارتفعت خلال تعاملات أمس الأحد، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.68% إلى مستوى 10357 نقطة.
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