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مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الأحد

01:57 م الأحد 17 مايو 2020
مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الأحد

البورصة

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.68% مع نهاية تعاملات اليوم الأحد إلى مستوى 10357 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.22%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.95%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة بلغت 49.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 45 مليون جنيه، و4.1 مليون جنيه على التوالي.

وكانت البورصة واصلت التراجع خلال تعاملات الخميس الماضي، وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.05% إلى مستوى 10287 نقطة.

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