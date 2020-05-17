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بعد تسجيلها رقما قياسا أمس.. تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

12:37 م الأحد 17 مايو 2020
بعد تسجيلها رقما قياسا أمس.. تعرف على أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، بعد أن سجل رقما قياسيا جديدا أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 757 جنيهًا، وهو نفس سعر أمس.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل اليوم 649 جنيهًا، وعيار 24 بنحو 865 جنيهًا، والجنيه الذهب بنحو 6056 جنيهًا.

واليوم عطلة رسمية للبورصات العالمية.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي صعدت لأعلى مستوى له، تآثرا بالقفزة التي حققها سعر الذهب العالمي ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 7 سنوات، بحسب ما ذكره نجيب لمصراوي أمس.

أسعار الذهب جرام الذهب

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