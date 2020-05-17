تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجنلة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 23 و27 جنيها، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح ما بين 39 و49 جنيها، وفقا لبيانات الموقع.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو المكرونة السويسي ليترواح بين 65 و75 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، كما بلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.