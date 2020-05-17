أسعار الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء أمس الخميس الماضي.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولارعلى مستواه في بنوك القاهرة، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي، والبركة، ومصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك الإسكندرية عند 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.