أسعار الذهب تواصل ارتفاعها بمصر وزيادة 5 جنيهات للجرام اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي، حيث زاد سعر الجرام 5 جنيهات بتعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 755 جنيها، مقابل 750 جنيها للجرام، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 647 جنيها، وعيار 24 إلى 863 جنيها، والجنيه الذهب إلى 6040 جنيها.

وعالميا، بلغ الذهب أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع اليوم الجمعة إذ تتخذ العلاقات بين الصين والولايات المتحدة منعطفا نحو الأسوأ وينتاب القلق المستثمرين بأن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتا أطول من المتوقع للتعافي من التراجع الناجم عن فيروس كورونا.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1735.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 23 أبريل عند 1737.50 دولار. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1746.20 دولار.