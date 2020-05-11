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بنك القاهرة يحصل على قرض بقيمة 100 مليون دولار من "الاستثمار الأوروبي"

09:44 م الإثنين 11 مايو 2020
بنك القاهرة يحصل على قرض بقيمة 100 مليون دولار من "الاستثمار الأوروبي"

بنك القاهرة

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك القاهرة، اليوم الاثنين، عن توقيعه اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي للحصول على قرض بقيمة 100 مليون دولار يتم تخصيصها بالكامل لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة في بيان اليوم إن هذه الشراكة مع "بنك الاستثمار الأوروبي" ذراع الإقراض للاتحاد الأوروبي، تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة، إلى جانب الدور الريادي للبنك داخل القطاع المصرفى.

وأشار فايد إلى أن هذا القرض يأتي فى إطار خطط البنك لتوسيع المصادر التمويلية بالعملة الأجنبية من جهات تمويلية مختلفة استنادا على التطور الكبير الذى شهده البنك على كافة الأصعدة خلال الفترة الماضية.

بنك القاهرة بنك الاستثمار الأوروبي طارق فايد قرض

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