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البورصة تواصل الارتفاع للجلسة الخامسة خلال تعاملات اليوم الاثنين

02:34 م الإثنين 11 مايو 2020
البورصة تواصل الارتفاع للجلسة الخامسة خلال تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت البورصة المصرية للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في نهاية التعاملات بنسبة 0.38% إلى مستوى 10296 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 EWI خلال تعاملات اليوم بنسبة 2%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.51%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 172.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 96.9 مليون جنيه، و75.7 مليون جنيه على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.8% إلى مستوى 10257 نقطة.

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