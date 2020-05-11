المالية تعلن مبادرة لمساندة شركات السياحة والفنادق لدفع مرتبات عمالها

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة طرحت مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

وأضاف الوزير أن هذه المبادرة ستسهم في تمكين المنشآت السياحية والفندقية بما فيها الشركات المتوسطة والصغيرة من الوفاء بالتزاماتها في تغطية مرتبات وأجور العاملين، وسداد الاحتياجات الأساسية للتشغيل.

وذكر أن المبادرة تتضمن إصدار وزارة المالية "ضمانة" للبنك المركزي بثلاثة مليارات جنيه، لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويا، على ثلاث سنوات بفترة سماح عام اعتبارا من أول مايو الحالي إلى نهاية أبريل المقبل بدون أي ضمانات.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة تتضمن سداد القرض على أقساط شهرية لتوزيع العبء على مدار عامين؛ وذلك لتغطية مرتبات الموظفين بالمنشآت السياحية والفندقية، على ألا يتجاوز الإنفاق على الاحتياجات الأساسية للتشغيل نسبة 15% من قيمة القرض الممنوح للمنشأة.

وأوضح أن الشركات أو المنشآت السياحية والفندقية ستقدم للبنوك المقرضة كشوفًا بأسماء الموظفين وأرقام حساباتهم البنكية، بحيث يتم تحويل المرتبات مباشرة من البنك للموظف.

وقال الوزير إن هناك لجنة من وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة السياحة والآثار والبنوك المقرضة لمتابعة تنفيذ هذه المبادرة الداعمة للقطاع السياحي.

وأضاف أن المبادرة تأتي تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، بحيث لا يُضار العاملون ويحصلون على مرتباتهم وأجورهم.

وذكر الوزير أنه كان قد تقرر أيضا إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وذلك ضمن تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من أزمة كورونا.