"بنت الملك".. حساب استثماري من بنك ناصر للفتيات بالتعاون مع الكنيسة

كتبت- ياسمين سليم:

أطلق بنك ناصر الاجتماعي، حسابًا استثماريًا جديدًا للفتيات الأولى بالرعاية بالتعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية.

وقال بيان صحفي اليوم الاثنين من وزارة التضامن الاجتماعي التابع لها البنك إن بنك ناصر الاجتماعي وقع بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وبحسب مصدر في بنك ناصر فإن الحساب الجديد عبارة عن دفتر استثماري باسم "بنت الملك"، للفتيات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن الكنيسة هي من ستفتح الحساب للبنات الأولى بالرعاية والتي ستحددها الكنيسة، بهدف المساعدة في تكاليف الزواج، وسيكون عبارة عن "هبة مشروطة" بزواج الفتاة.

وقال إن من له حق الإيداع أو السحب هو الراهب في الكنيسة التابع لها الفتاة.

وسيحصل الحساب على أعلى عائد تنافسي بمصر يقدر بـ 12.5% سنويا وفقا لآخر نتائج أعمال للبنك عن العام المالي 2018/2019، بالإضافة إلى زيادة 0.5%، بحسب ما قاله شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك في بيان صحفي اليوم.

وأضاف أن البنك سيقدم أيضًا أوعية ادخارية للحساب ذات العوائد الشهرية والربع سنوية والسنوية والتي تتراوح العائد عليها ما بين 10.5% و حتى 12.75%.

كما أن البنك رفع الرسوم الإدارية المقررة على فتح الحسابات الجديدة، دعمًا للحساب الجديد، بحسب المصدر.

وفقًا للمصدر فإن الفتاة ستحصل على قيمة الحساب عندما تتزوج ومن خلال تقديم وثيقة الزواج.

ووفقًا لبيان الوزارة فإنه حضر توقيع البروتوكول قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.