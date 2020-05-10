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مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الأحد

02:29 م الأحد 10 مايو 2020
مشتريات محلية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في نهاية تعاملات اليوم الأحد بنسبة 0.8% إلى مستوى 10257 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وهبط مؤشر EGX70 EWI بنسبة 2.38%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.83%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 192.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 177.4 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 14.7 مليون جنيه.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات الخميس الماضي، بنسبة 1.14% إلى مستوى 10177 نقطة.

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