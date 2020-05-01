التنظيم والإدارة: مد فترة التقدم للندب على وظائف بالنيابة العامة لمدة شهر

القاهرة – مصراوي:

أعلن صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اليوم الجمعة، مد فترة الإعلان الخاص بالتقدم للندب على وظائف النيابة العامة من بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، المنشورة على بوابة الوظائف الحكومية jobs.gov.eg التابعة للجهاز وذلك بالتنسيق مع النيابة العامة، لمدة شهر آخر ينتهى يوم 31 مايو الجاري.

وأوضح الشيخ، أنه بلغ عدد المتقدمين حتى الآن 4290 موظفا، مشيرا إلى أن النيابة العامة قررت فتح باب تسجيل بيانات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلكترونيا، للراغبين في الانتقال والندب للعمل الإدارى بالنيابة العامة، وذلك اعتبارا من 1 مارس ولمدة شهر.

ثم تم مد أجل التقديم شهر آخر انتهى في 30 أبريل الماضي وتقرر أيضا المد لشهر آخر تقديرا للظروف الراهنة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بحسب البيان.

ويمكن للراغبين في الندب الإطلاع على الإعلان المتاح على بوابة الوظائف وبه جميع الشروط والتفاصيل المطلوبة.

يذكر أن النيابة العامة اتفقت مع الجهاز على إتخاذه كافة الإجراءات اللازمة نحو الإعلان بموقع بوابة الوظائف الحكومية بدءاً من 1 مارس عن تسجيل الراغبين من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بياناتهم إلكترونياً.

وأوضح البيان أنه عقب انتهاء التسجيل ستقوم بإتخاذ إجراءات اختبارهم بمستويات تقييم مختلفة بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، تمهيداً لاختيار أفضل الكفاءات الصالحة من بينهم للندب للعمل الإدارى بالنيابة العامة.

وأكدت النيابة العامة أنها ليست بصدد تعيين من هم خارج الجهاز الإدارى للدولة؛ التزاماً بالقانون والقواعد المنظمة لذلك، ويعنى هذا الإعلان عن حاجة النيابة العامة إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بالجهاز الادارى لنيابة العامة بعد نقلهم من جهات عملهم الأصلية.