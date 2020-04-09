"جي بي أوتو" تجمد توسعات 2020 في قطاع السيارات لمواجهة تداعيات كورونا



كتب- مصطفى عيد:

قررت شركة جي بي أوتو تجميد جميع المشروعات التوسعية لها لعام 2020 لقطاع المركبات، مع تحرير الحد الأدنى المطلوب فقط من نفقات الصيانة، وذلك ضمن إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد على نشاط الشركة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن القرار يأتي ضمن مجموعة إجراءات استباقية للمجموعة تهدف إلى دعم القوة المالية للشركة وضمان السيولة المالية اللازمة خلال الوضع الحالي، وذلك بعد اتخاذها إجراءات لحماية عملائها وموظفيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضافت أنها تعمل للحفاظ على العمليات بطريقة آمنة، والحد من المصروفات ونفقات التشغيل، حيث من بين هذه الإجراءات الاستباقية أيضا التي اتخذتها في هذا المسار لتنعكس إيجابيا على قوائمها المالية اعتبارا من الربع الثاني من 2020، زيادة تركيز رأس المال العامل مع الحفاظ على حجم المخزون المناسب للوقت الراهن.

وأشارت الشركة إلى أنها شرعت أيضا في برنامج لخفض التكاليف التشغيلية بداية من أبريل الجاري لمواكبة الوضع الحالي.

وذكرت الشركة أن مبيعات قطاع المركبات بالشركة تأثرت داخل وخارج السوق المصري خلال الأسبع الأخير من شهر مارس الماضي، حيث شهدت مبيعات السيارات في مصر انخفاضا نتيجة التعليق المؤقت لإجراءات الترخيص والتسجيل.

وقالت إن خدمات تجارة السيارات وخدمات ما بعد البيع شهدت أيضا تباطؤا في الطلب حيث تراجعت معدلات الشراء من المستهلك مع حركة ترشيد الاستهلاك التي تشهدها الأسواق.

وأضافت الشركة أنه على صعيد أنشطتها خارج السوق المصري شهدت قطاعات المركبات انخفاضا ملحوظا، حيث تضرر السوق العراقي من الإغلاق وحظر التجول، بالإضافة إلى القيود المفروضة على السفر، بينما أظهرت الدراجات البخارية ذات العجلتين والثلاث عجلات أقل ضررا.

وأشارت إلى أنه بناءً على القرارات الأخيرة الصادرة الأخيرة من هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي والتي تسمح للمدينين بتمديد فترة أقصاها 6 أشهر لسداد أقساط قروض البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، شهدت شركة جي بي للتأجير التمويلي طلبات تأجيل الأقساط بنسبة 30% ومن المتوقع أن يستمر نمو المحفظة مع زيادة الطلب من القطاع الخاص.

وأوضحت أن شركة درايف شهدت أيضا طلبات تأجيل الأقساط بحوالي 25%، كما لم تشهد الشركة اضطرابا في التحصيلات ولا تزال الطلبات والحجوزات في نمو، حيث يعود ذلك إلى ميزة الشركة الاستثنائية مقارنة ببقية السوق، حيث يسمح للمستهلكين باستلام سياراتهم بشرط أن يتم تمويلها من خلال مؤسسة مالية خاضعة لهيئة الرقابة المالية، بحسب البيان.

وذكرت الشركة أن شركتي مشروعي وتساهيل للتمويل المتناهي الصغر التابعتين لمجموعة جي بي كابيتال، لم تتأثرا بالوضع الحالي، حيث أن التحصيلات ومعدلات النمو في زيادة مستمرة، ولكن بمعدل أبطئ قليلا.