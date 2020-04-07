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تصل لأجل 50 عاما.. إندونيسيا تبيع سندات لمكافحة كورونا ودعم الاحتياطي

04:55 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
تصل لأجل 50 عاما.. إندونيسيا تبيع سندات لمكافحة كورونا ودعم الاحتياطي

الدولار

القاهرة- وكالات:

قالت سري مولياني إندراواتي وزيرة المالية في إندونيسيا، اليوم الثلاثاء، إن بلادها جمعت 4.3 مليار دولار من طرح سندات مقومة بالدولار، من بينها شريحة هي الأطول أجلا لدولة آسيوية بالدولار إذ تستحق بعد 50 عاما، وذلك لمساعدة الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة رويترز.

وجرت الصفقة في الولايات المتحدة أمس الاثنين وطرحت خلالها إندونيسيا سندات لأجل عشر سنوات ونصف، و30 عاما ونصف بقيمة 1.65 مليار دولار لكل شريحة، مع شريحة لأجل خمسين عاما بمليار دولار.

ووفقا لمذكرة شروط اطلعت عليها رويترز، يعد ذلك أكبر طرح سندات على الإطلاق في إندونيسيا وستستخدم حصيلته في أوجه من بينها "تمويل جهود الإغاثة والتعافي من كوفيد-19".

وقالت وزيرة المالية الإندونيسية للصحفيين في وقت لاحق اليوم الثلاثاء "انتهزنا الفرصة وأصدرنا سندات لأجل 50 عاما لأن تفضيل المستثمرين للآجال الأطول كان قويا جدا".

وتحدد عائد السندات لأجل 50 عاما عند 4.5%، وقالت الوزيرة إن ذلك أقل من عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات التي أصدرتها إندونيسيا في 2018.

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