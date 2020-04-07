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البورصة تقفز 4.17% لتواصل مكاسبها بنهاية تعاملات اليوم

02:27 م الثلاثاء 07 أبريل 2020
البورصة تقفز 4.17% لتواصل مكاسبها بنهاية تعاملات اليوم

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت البورصة قفزتها مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني بعد صعود كبير أمس الاثنين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية التعاملات بنسبة 4.17% إلى مستوى 9840 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.25%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.9%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 318.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 305.6 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 12.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 1.88% إلى مستوى 9447 نقطة مع نهاية تعاملات أمس الاثنين، معوضا الخسارة التي مني بها يوم الأحد عندما تراجع بنسبة 1.93%.

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