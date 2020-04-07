أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم 7- 4- 2020
كتبت - شيرين صلاح:
استقرت أسعار الخضر والفاكهة خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، عند نفس مستوياتها أمس.
وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2 و4.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 2 و2.5 جنيه، البصل بين 2.5 جنيه و8 جنيهات.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.
البطاطس بين 2 و2.5 جنيه.
البصل بين 2.5 جنيه و8 جنيهات.
الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.
الفاصوليا بين 4.5 جنيه و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.
الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.
الملوخية بين 4 و6 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و6 جنيهات.
القلقاس بين 6 و 9 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
البرتقال أبو سرة بين 4 و9 جنيهات.
اليوسفي بين 4 و9 جنيهات.
الليمون البلدي بين 4 جنيهات إلى 14 جنيها.
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