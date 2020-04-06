غزل المحلة تطور ماكينة وتبدأ إنتاج 100 كمامة في الدقيقة

كتبت- شيماء حفظي:

قال رضا الهليس، الأمين العام المساعد للجنة النقابية لشركة غزل المحلة، لمصراوي إن الشركة طورت ماكينة إنتاج كمامات طبية لمواجهة كورونا للمساهمة في التصدي لانتشار المرض.

"بدأنا اليوم في قطاع الغزل إنتاج كمامات طبية بعد تطوير الماكينة في ورش الشركة لتصبح طاقتها الإنتاجية 100 كمامة في الدقيقة بالتعاون مع قطاع الأقطان الطبية".

وأضاف نحن ننتج حاليا لصالح الغير حيث يتولى العملاء توريد المادة الخام فيما تحصل شركة غزل المحلة على إيراد مقابل التصنيع.

وقال إن إدارة الشركة تدرس حاليا الحصول على المادة الخام لبدء عملية إنتاج كامل للكمامات في الشركة وبيعها للمستهلك مباشرة.

وأضاف أن صيانة الماكينة جهود من أشرف عزت رئيس مجلس الإدارة والدكتور أسامك عاطف رئيس قطاع القطن الطبي

والمهندس محمد بالي رئيس ورشك السمكرية والمهندس يوسف عمر رئيس قطاع الغزل.