ساويرس يكشف فرص اقتصادية جديدة خلقتها أزمة "كورونا"

كتب- محمد عاطف:

قال المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، إن توقف العجلة الاقتصادية، بما فيها نشاط الاستثمار والصناعة والتجارة، سيؤدي إلى تبعات لا يمكن التعامل معها.

وأشار ساويرس، في مداخلة هاتفية لقناة "العربية" إلى وجود فرص استثمارية متعددة، مستشهدًا بالمملكة العربية السعودية وما قامت به من شراء أسهم كثيرة لشركات بترول، انخفضت أسعارها جراء أزمة "كورونا"، مثل شركة شل.

وأوضح أن بعض شركات الإنترنت انخفضت قيمتها وأسهمها أيضًا، نتيجة توقف مبيعاتها ضمن تداعيات كورونا، مضيفًا: " الوضع الآن يشكل فرص كثيرة، والفرص دي هي اللي ترجع البورصات لطبيعتها، لما الناس تبتدي تشتري".

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