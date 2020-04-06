تراجع أسعار الدواجن والبيض قبل رمضان.. وتوقعات بمزيد من الانخفاض

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء وكرتونة البيض بالأسواق، مع اقتراب شهر رمضان، بحسب ما ذكره عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وأضاف السيد، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراجعت بالمزرعة الأسبوع الجاري إلى 24 و25 جنيها مقابل 26 و27 جنيها مقابل الأسبوع الماضي.

وانخفض كيلو الدواجن بالأسواق إلى سعر يصل إلى 29 جنيها مقابل سعر يتراوح بين 31 و32 جنيها الأسبوع الماضي، بحسب السيد.

وقال رئيس شعبة الدواجن، إن سعر كرتونة البيض تراجعت بنحو 3 جنيهات بالأسواق، لتصل إلى 33 جنيها مقابل سعر يتراوح بين 35 و36 جنيها الأسبوع الماضي.

وأرجع السيد تراجع الأسعار إلى انخفاض الطلب خلال الأسبوع الجاري.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بنحو 37 جنيها، لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 40 و42 جنيها.

وتوقع السيد، مزيدا من التراجع في أسعار الدواجن والبيض بالأسواق مع اقتراب شهر رمضان.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاء ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.