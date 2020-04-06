البورصة تعوض خسائر أمس وتقفز 1.25% ببداية تعاملات الاثنين
كتبت – شيماء حفظي:
قفزت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، صاعدة من هبوط كبير بنهاية جلسة أمس الأحد.
وصعد المؤشر الرئيسي EGX30بنسبة 1.25% إلى مستوى 9389 نقطة.
كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.25%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.93% إلى مستوى 9272 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.
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