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البورصة تعوض خسائر أمس وتقفز 1.25% ببداية تعاملات الاثنين

10:34 ص الإثنين 06 أبريل 2020
البورصة تعوض خسائر أمس وتقفز 1.25% ببداية تعاملات الاثنين

البورصة المصرية

كتبت – شيماء حفظي:

قفزت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، صاعدة من هبوط كبير بنهاية جلسة أمس الأحد.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30بنسبة 1.25% إلى مستوى 9389 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.25%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 1.93% إلى مستوى 9272 نقطة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

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