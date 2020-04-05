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تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأحد 5-4-2020

12:27 م الأحد 05 أبريل 2020
تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الأحد 5-4-2020

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 698 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بنحو 598.2 جنيه، وعيار 24 بنحو 797.7 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5584 جنيها.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب الذهب جرام الذهب عيار18 عيار21 عيار24

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