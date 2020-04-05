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البورصة تهبط مع بداية تعاملات اليوم الأحد 5-4-2020

10:13 ص الأحد 05 أبريل 2020
البورصة تهبط مع بداية تعاملات اليوم الأحد 5-4-2020

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.93% إلى مستوى 9367 نقطة مع بداية تعاملات اليوم الأحد.

بينما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.06%، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.17%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع خلال تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.32% إلى مستوى 9455 نقطة.

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