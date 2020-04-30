شعبة الخضراوات تكشف أسباب ارتفاع الثوم بالأسواق

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار الثوم البلدي بالأسواق خلال الأيام الماضية، يرجع إلى اقتراب انتهاء موسم الثوم.

ويتراوح سعر كيلو الثوم البلدي بالأسواق حاليا بين 15 و20 جنيها حسب المنطقة التي يباع بها مقابل 3.5 جنيه و6 جنيهات.

وقال النجيب، لمصراوي "المعروض دلوقتي من الثوم هو ما تبقى من موسم الثوم والذي يزرع خلال مارس لذالك هناك ارتفاع في سعره".

وبحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم الخميس، يتراوح سعر كيلو الثوم البلدي بين 10 جنيهات و18 جنيها.

وأضاف النجيب أنه خلال شهري يونيو ويوليو سيطرح المصور الجديد من الثوم من محافظات الوجه البحري، وسيعود السعر إلى مستواه الطبيعي.

وتشهد أسعار باقي أصناف الخضراوات استقرارا في الأسعار مع وفرة المعروض منها، وفقا لما قاله النجيب.

