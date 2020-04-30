التضامن تعدل مواعيد صرف معاشات مايو بسبب إجازة عيد العمال

كتبت- ياسمين سليم:

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعديل الخطة الخاصة بمواعيد صرف معاشات شهر مايو، تماشيا مع ما تقرر من اعتبار يوم السبت الثاني من مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وقررت الوزيرة أن يكون يوم الأحد الثالث من مايو هو أول أيام صرف المعاشات من مكاتب البريد ومنافذ الهيئة القومية للتأمينات وذلك في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، ضمن الإجراءات الاحترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبناءً على تعديل أول أيام لصرف معاشات مايو، تغيرت مواعيد الصرف للفئات المختلفة من منافذ هيئة التأمينات والبريد، ضمن آلية الوزارة لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة من شهر مايو، بما يضمن سلامة المواطنين أثناء الصرف، لتصبح كالتالي:

- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد والاثنين الموافقين (3-4) من شهر مايو.



- فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، سيقومون بالصرف أيام "الثلاثاء والأربعاء" الموافقين (5-6) من شهر مايو.

- أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف يومي الخميس والسبت (7-9) مايو.

- فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو.

وبحسب الوزيرة، أبقت الوزارة على إتاحة جميع المعاشات للصرف من الصرافات الآلية "ATM" عبر البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من صباح غد الجمعة الأول من مايو بدون حد أقصى.



كما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من أول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.