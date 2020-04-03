أسعار الذهب تعود للصعود بمصر والجرام يرتفع 5 جينهات اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

عادت أسعار الذهب للصعود بمصر خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما استقرت يومين متتاليين، وزاد سعر الجرام من ذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات اليوم مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 695 جنيها مقابل 690 جنيها للجرام أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 595.7 جنيه، وعيار 24 إلى 794.3 جنيه، والجنيه الذهب إلى 5560 جنيها.

وأضاف نادي، أن حركة البيع في المحلات متوقفة نتيجة تطبيق قرار حظر التجول، مشيرا إلى أن محلات الصاعة ستعاود عملها يوم الاثنين المقبل.